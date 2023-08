Foire agricole de Libramont : plus de 900.000 euros de subsides pourraient être réclamés à la Foire de Libramont

L'Inspection des finances recommande au gouvernement wallon de réclamer à Libramont Cooperalia, la société organisatrice de la Foire agricole de Libramont, le remboursement immédiat d'un montant de 930.629,77 euros en subsides octroyés sur la période 2018-2022. C'est ce qu'elle écrit dans un récent rapport transmis au ministre wallon de l'Agriculture Willy Borsus et que relaie jeudi Le Soir.

Motif invoqué : les règles encadrant l'octroi de la subvention publique annuelle (de 852.800 euros) n'ont pas été correctement appliquées par la Foire, en particulier le respect de la loi sur les marchés publics.

Il y a un an, on avait appris que Natacha Perat, la patronne de la Foire agricole, facturait des frais de consultance à la foire via une société basée au Grand-Duché de Luxembourg. L'exécutif wallon avait ordonné l'arrêt immédiat de ces paiements et avait lancé un audit financier.

Dans les conclusions de celui-ci, l'Inspection souligne également qu'il serait judicieux de répéter l'exercice sur le respect des marchés publics à partir de l'édition 2014, pour vérifier si le montant total des irrégularités n'est pas plus conséquent.

L'analyse financière sera étendue "à la totalité de la période non prescrite", a confirmé le cabinet du ministre Willy Borsus (MR). Le rapport de l'Inspection des finances est attendu pour le 15 octobre au plus tard. Dans l'intervalle, le gouvernement a décidé de geler tout paiement des subventions dues à Libramont Cooperalia.

Les organisateurs de la Foire contestent, de leur côté, toute irrégularité.