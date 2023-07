Foire agricole de Libramont : les producteurs locaux de plus en plus présents sur internet

Vous êtes de plus en plus nombreux à réaliser des achats en ligne, y compris pour des produits alimentaires. Afin de booster la consommation des produits locaux et de promouvoir les producteurs, l’APAQ -W, l’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité a développé de nouveaux outils digitaux : applications mobiles et sites internet. Des outils lancés à l’occasion de la foire agricole de Libramont. En quelques clics sur votre smartphone, la nouvelle application mobile gratuite, "Jecuisinelocal" permet aux consommateurs de géolocaliser plus de 1000 producteurs locaux près de chez eux. Autre outil, la plateforme " Jecliquelocal.be" met en relation commerciale les producteurs locaux et professionnels (restaurateurs, etc. ) Le site www.table de terroir.be consiste en un catalogue de restaurants privilégiant les produits locaux. Enfin, " En direct de la ferme" est une plateforme pour renseigner aux consommateurs les points de vente en circuits courts dans lesquels ils peuvent écouler leurs écochèques.