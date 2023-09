Foire agricole de Battice: quand des robots effectuent la traite des vaches

On attend à nouveau la grande foule à la 33ème Foire Agricole de Battice qui se tiendra samedi et dimanche avec au programme de nombreux exposants mais aussi des animations non-stop : des démonstrations équestres et de traite des vaches, des concours de bovins, la présentation de diverses races bovines, le pôle ovin pour tout savoir sur le mouton, le petit élevage ou encore un grand village gourmand de l'APAQ-W.

Une foire qui aura pour thème cette année "l'agriculture, source d'avenir", autrement dit l'évolution du métier au travers des technologies. A titre d'exemple, nous nous sommes rendus dans une ferme de Henri-Chapelle où la traite des vaches est désormais robotisée.

Une machinerie impressionnante