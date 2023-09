Foire Agricole de Battice : le secteur ovin est en pleine expansion

David Jacquemin n’est pas éleveur professionnel. Il fait partie des 5000 éleveurs amateurs wallons dans un secteur en croissance : en 6 ans, la Wallonie compte 30% d’élevages en plus. "Un mouton permet aussi bien de produire de la viande que de la laine, également du lait, et l’entretien d’espaces vert" explique-t-il. "A travers ces débouchés, l’agriculteur peut orienter son élevage et bénéficier d’un revenu supplémentaire."

Les éleveurs amateurs, on l’ignore souvent, jouent un rôle dans la qualité des races. Ainsi, David Jacquemin est-il sélectionneur, comme 500 autres en Wallonie, dont le travail profite aux éleveurs professionnels. "Ça veut dire par exemple que les gens qui élèvent des moutons de race viandeuse vont rechercher un idéal de moutons qui présentent des caractéristiques viandeuses assez importantes, et ces moutons-là vont permettre aux éleveurs professionnels de ramener des caractéristiques qu’ils désirent pour leur production d’agneaux de boucherie notamment."

Un marché porteur

La passion du Hervien est donc bien utile. A terme, elle devrait même renforcer la production ovine en Wallonie. "Par rapport à la production d’agneaux de boucherie en tout cas" précise l’éleveur. "Il faut savoir qu’on ne produit actuellement que 21% de notre consommation locale, donc pour l’éleveur qui veut se professionnaliser et se lancer dans l’élevage du mouton, il y a une certaine part de marché qui s’offre à lui."

Les atouts du mouton et les multiples facettes du secteur seront illustrés dans le Pôle Ovin organisé à la foire de Battice avec des ateliers tout public, dont un sur la laine et son nouveau potentiel économique.

Retrouvez tous les détails sur les animations dans ce Pôle Ovin, et plus généralement sur cette 33e édition de la Foire Agricole de Battice sur : foireagricole.be. La foire s’ouvrira au grand public samedi et dimanche, de 9 à 19 heures.