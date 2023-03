Foie de veaux, insectes… : comment manger ces aliments "qui font peur" ?

La consommation du cheval a longtemps été interdite en Europe après un édit papal du VIIIe siècle respecté pendant dix siècles. Le retour de l'hippophagie après la révolution française a été dicté par des raisons progressistes, puisqu'elle permettait à la classe populaire d’avoir accès à une viande nourrissante et bon marché. Au XXe siècle, la viande de cheval sera la viande des classes moyennes et populaires, surtout dans les villes.

Avec sa faible teneur en lipides (en moyenne de 3 à 6%) et son apport riche en fer (6mg pour 100g) facilement assimilé par le corps, on peut qualifier la viande de cheval de "diététique". Elle apporte un quart des apports journaliers recommandés pour 100 grammes de quantité ingérée. Elle contiendrait aussi moins de sel, moins de cholestérol, plus de vitamines et plus d'oméga 3 que les autres viandes rouges.