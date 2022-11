Foden et Rashford ou Saka et Sterling? Le casse-tête de Gareth Southgate

En quête d'"équilibre entre fraîcheur et stabilité", le sélectionneur des Three Lions s’est passé de Mason Mount, Kieran Trippier, Raheem Sterling et Bukayo Saka pour leur préférer Jordan Henderson, Kyle Walker, Marcus Rashford et Phil Foden, ce mardi au Stade Ahmed Ben Ali de Doha, pour le match opposant l’Angleterre au pays de Galles.

Les deux derniers cités lui ont totalement donné raison, en marquant et en étant les principaux dangers de leur sélection dans ce "Britannico". Tout d’abord, Rashford a ouvert le score d’un coup franc direct à 25 mètres en pleine lucarne, après une faute obtenue par… Foden à la suite d’une accélération foudroyante (50e). Puis le milieu de Manchester City l’a imité dans la foulée en reprenant un centre bien senti du capitaine Harry Kane après une récupération haute de… Rashford. Mais l’attaquant de Manchester United ne voulait pas en rester là. Lancé en profondeur sur le côté droit gallois, il a repiqué sur son pied gauche avant de décocher une frappe à ras-de-terre entre les jambes de Joe Rodon et Danny Ward, pas exempt de tout reproche.

De quoi forcément relancer les débats en Angleterre sur qui aligner sur les ailes avec l’inamovible Harry Kane en pointe.

"C’est mitigé pour Phil Foden" explique Sara Menai, notre correspondante pour le Premier League sur le plateau du Debrief. "Ça a été compliqué en première période. Les fans voulaient voir Foden, Southgate les a écoutés. Mais Foden n’a pas fait une bonne première période. Sa seconde période était meilleure avec son but. On verra la composition pour le match face aux Sénégalais on devrait repartir sur les mêmes bases."

"Il a été mis à gauche en 2e période" ajoute Frédéric Waseige. "On l’a vu virevoltant. Il a beaucoup touché de ballons. C’est lui qui amène le coup franc via une accélération. Il provoque, c’est une de ses qualités. La finition sur le 2-0 est impeccable."

Autre joueur qui a saisi sa chance : Marcus Rashford. "Il retrouve son plaisir de jouer" constate Sara Menai. "Il se montre au monde entier" analyse Frédéric Waseige. "Il revit. Il a été mis à l’ombre à Manchester United quand Ronaldo est revenu."

"Rashford a marqué beaucoup de points" ajoute de son côté notre consultante Emilie Ros. "Il est très rapide et a un instinct très solide devant le but."

"Il y a 2-3 ans, il était comparé à Mbappe" complète Swann Borsellino. "Il a eu une période difficile, il a été sur le banc."

"Je pense qu’il peut se faire sa place dans le 11 de Southgate. Par contre je crois que pour Southagte, Saka est plus important que Foden" termine notre consultant.