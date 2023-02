Parmi les nominations de cette 12e édition des Magritte du cinéma, Yuku et la fleur de l’Himalaya est en lice dans la catégorie “Meilleur premier film”. Dans ce film d’Arnaud Demuynck et Rémi Durin, Yuku part à la recherche de la fleur de l’Himalaya. Elle veut offrir à sa grand-mère cette fleur à la lumière éternelle mais le parcours sera semé d’embûches.

Casting 5 étoiles pour les voix du doublage puisqu’on retrouve Agnès Jaoui dans le rôle de la renarde et Arno dans celui du rat d’égout. Tom Novembre est la voix du loup et Alice on the Roof celle du lapin.