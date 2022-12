Focus sur les années 90, Mila Kunis et Ashton Kutcher font partie du reboot de "That’70s Show"

Diffusée de 1998 à 2006, la série " That’70s Show " suivait une bande d’adolescents dans les années 70. Une plateforme de streaming bien connue va diffuser la suite, où les adolescents ont bien grandi et ce sont leurs progénitures qui seront au centre de l’intrigue.

" That’90s Show " se déroule durant l’été 1995. Leia Forman, la fille d’Eric et Donna vient rendre visite à ses grands-parents Kitty et Red Foreman (Debra Jo Rupp et Kurtwood Smith, qui reprennent leurs rôles) dans le Wisconsin. Elle va se lier d’amitié avec une nouvelle bande dont fait partie Jay Kelso, le fils de Michael Kelso et Jachie (Ashton Kutcher et Mila Kunis, en couple dans la vie également).

La série se concentre sur une nouvelle génération de personnages mais sans oublier ceux qui en font l’essence même. Dans la bande annonce qui vient d’être dévoilée on retrouve Ashton Kutcher, Mila Kunis, Vilmer Valderrama, Topher Grace et Laura Prepon.

Lindsay Turner, la fille des créateurs originaux et créatrice du reboot s’est confiée à Variety : "Les années 90 ont été la dernière époque où les gens regardaient vers le haut ; ils ne regardaient pas leurs téléphones. C’était le dernier moment où l’on s’engageait vraiment, où l’on devait s’amuser soi-même et où l’on se connectait vraiment les uns aux autres", ce qu’on retrouvera au sous-sol de cette sitcom emblématique.

Les 10 épisodes de la série seront disponibles dès le 19 janvier 2023 en streaming.