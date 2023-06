Focus sur le travail de la voix, un instrument qui évolue tout au long d’une carrière

Il faut donc un professeur qui voit clair, et pour les débutants en chant lyrique, il est possible de faire mesurer ses cordes vocales. Ou tout simplement faire un "phonétogramme" qui définira la tessiture, et l’étendue de la voix. Nicolas Roper dirige la clinique de laryngologie à l’hôpital Erasme : "Vous venez chez un professionnel, en général une logopède, qui va avec vous, jouer les différentes notes sur un clavier et voir toutes les notes que vous êtes capable de faire, les notes dans lesquelles vous êtes confortable."

Mais avec le temps, le corps change, la voix aussi. Bernard Foccroulle est le président du jury du Concours. Pour lui, le chant c’est surtout du travail : "La part du travail est absolument considérable. Un pianiste à l’âge de 30 ans ne prend pratiquement plus de cours, mais un chanteur et une chanteuse vont avoir une forme de coaching pratiquement toute leur carrière."

Etre chanteur, c’est toujours évoluer vocalement, c’est changer de rôle à l’opéra, et être en quête de celui qui conviendra le mieux à sa voix.