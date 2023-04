Focus sur le modèle économique de McDonald's : cette entreprise, avant tout, immobilière

La chaîne de restauration rapide gagne de l'argent en prenant un pourcentage des ventes. Le gérant d'un restaurant paye une commission sur les ventes, il paye le droit d’exploiter la marque, la notoriété, de mettre le M jaune sur la devanture du restaurant. Et puis surtout, et c’est ça qui est important, McDonald’s est propriétaire du bâtiment de presque tous ses restaurants et il le loue aux franchisés.

Avec les années, l'enseigne a développé une expertise assez imparable dans la détection d’endroits avec du potentiel pour le développement d’un restaurant. Exemples : dans les centres-villes, le long des grosses routes, à côté d’un gros carrefour avec un gros parking et où il est facile de s’arrêter sur le pouce. Quand l'entreprise repère un endroit avec un fort potentiel, elle achète le bâtiment, et quand un franchisé est candidat à ouvrir un nouveau restaurant, elle lui impose l’endroit. Et l'endroit, évidemment, se trouve dans la liste des restaurants qu’il a acquis et pour lequel il faut payer un loyer.