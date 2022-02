Focus sur le métier de directeur de musée, direction le Musée Royal de Mariemont !

À l’intérieur, une des plus grandes collections publiques belges qu’on estime à plus de 100.000 pièces. Et pour gérer tout ça, il y a Richard Veymiers, le directeur, qui opère comme un véritable chef d’orchestre :

Il s’agit de créer du lien, de faire fonctionner ensemble tous ces métiers qui sont présents au sein du musée, tous ces professionnels qui le font vivre dont les régisseurs, les conservateurs, les agents d’accueil et de sécurité, les chargés d’édition et de communication…

En déambulant dans les différentes allées du musée, les 40.000 visiteurs annuels peuvent admirer des pièces de collection de différentes cultures et de différentes époques et surtout découvrir les "trésors" de la Fédération Wallonie-Bruxelles comme le buste colossal de ladite Cléopâtre, "Mortier du roi Den" ...

Et si vous cherchez encore d’autres raisons pour franchir la porte du Musée, sachez que l’accès aux collections permanentes est gratuit !