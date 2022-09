Focus sur le métier d’artiste plasticienne avec Aline Bouvy

C’est sur le site de l’ancien charbonnage du Grand-Hornu, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, que se déroulait l’exposition "Cruising bye". Une performance où l’on pouvait admirer différentes scènes reprenant des sculptures, des collages et des moulages fait à partir de différents matériaux, dont le linoléum.

"Le travail se décline en plusieurs moments, d’abord il y a le travail de recherche qui peut amener à faire des voyages, des lectures, on est dans la démarche d’une collecte d’informations… Ensuite, il y a le travail à l’atelier. C’est là que les idées vont prendre forme et ce sont vraiment les derniers pourcentages restants qui se passent dans le musée ou en tout cas dans la salle d’exposition", décrit l’artiste luxembourgeoise qui a été exposée à Londres, Berlin ou encore New York.

"C’est une préparation de presque deux ans et demi à partir du moment où j’ai été invitée à faire ce projet, jusqu’au moment où ça a commencé à se concrétiser. C’est un long processus", confie fièrement l’artiste. Pour cette passionnée, c’est très important d’avoir des musées comme celui-ci qui sont subventionnés par la Fédération Wallonie Bruxelles. Ils permettent des expositions d’une grande envergure, de beaux espaces et des libertés.

Le Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MACS) a ouvert ses portes en 2002. Avec le centre d’innovation et de design (CID), il constitue l’un des pôles culturels axés vers la pluridisciplinarité des arts.

Aline Bouvy conteste les normes et les valeurs de notre société patriarcale et hétéronormée. Sa démarche artistique empreinte d’humour mêle la poésie et l’insolence, le politiquement incorrect et les références de l’histoire de l’art.