Focus sur le marché de la betterave, qui, après des années difficiles, affiche un sourire encourageant

À quelques kilomètres de ce champ, la sucrerie Iscal de Fontenoy tourne à plein régime. Son patron, Robert Torck, a connu des temps bien plus difficiles. "Il y a eu diverses crises, mais les crises les plus récentes sont par la libéralisation, la chute du prix du sucre. Nous connaissons les éléments climatologiques qui ont fort évolué ces dernières années. Il y a tout récemment le coût de l’énergie qui explose et la transformation de betteraves en sucre demande énormément d’énergie. Et on a aussi le débat de la décarbonisation mondiale qui est en cours" souligne Robert Torck.

Au niveau mondial, la demande de sucre a chuté à partir de 2017 face à la concurrence du sucre de canne et à la fin du système des quotas, qui limitait la production. Et cette baisse de la demande a engendré une chute spectaculaire des prix.

On a vu plus ou moins 1 000 agriculteurs qui ont arrêté la betterave en Belgique

Guy Paternoster, le patron de l’autre grande sucrerie belge, la Raffinerie Tirlemontoise, le confirme : "le prix avait été divisé plus que par deux, donc on était vraiment en dessous de la rentabilité de la filière. On a d’ailleurs vu plus ou moins 1 000 agriculteurs qui ont arrêté la betterave en Belgique, on a perdu 15% de la surface et on est maintenant en train de reconsolider un peu l’activité".