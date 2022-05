Focus sur le 6 mai, François De Brigode évoque Franckie Goes to Hollywood, Brian May, les Bee Gees, Bob Seger…

Le 6 mai 1989, Holly Johnson, le leader de Franckie Goes to Hollywood est numéro 1 avec son premier album solo "Blast". Et sur le single "Love Train", Brian May joue de la guitare.

Le 6 mai 1978, la bande originale du film "Saturday Night Fever" est numéro 1 en 1978 pendant 18 semaines. Sept morceaux sont signés par les Bee Gees, dont "Staying Alive". Il reste l’album le plus vendu de tous les temps avec 40 millions d’exemplaires.

Une naissance rock, blues, et même folk, le 6 mai 1945, c’est celle de Bob Seger.

Le 6 mai 1961, c’est la naissance de l’acteur, réalisateur et producteur George Clooney qui, aussi, est devenu l’agent publicitaire d’une célèbre marque qui se boit… What else ? !

Naissance d’une actrice est plutôt rock and roll. Le 6 mai 1960, Anne Parillaud voit le jour, César de la meilleure actrice en 1991 pour le film "Nikita" de Luc Besson.

Le 6 mai 2015, 17.000 morceaux de musique ont été étudiés pour établir trois grandes révolutions qui ont marqué la musique rock. Trois dates : 1964, un rock plus dur voit le jour ; 1983, un rock plus évasif avec les synthétiseurs ; 1991, on n’est plus dans le rock, le rap devient grand public.

Le 6 mai 1994, la Reine d’Angleterre Elisabeth II et François Mitterrand inaugurent le tunnel sous la Manche. Cela reste à ce jour le plus long tunnel sous-marin du monde.

Le 6 mai 2012, au 2e tour des élections présidentielles en France, le socialiste français François Hollande est élu président de la République avec plus de 51% des voix. Il succède ainsi à Nicolas Sarkozy.