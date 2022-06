Focus sur le 3 juin, François De Brigode évoque Deep Purple, les Doors, Elvis ou encore U2

C’est le 3 juin 1970 que sort "Deep Purple in Rock". Font partie du groupe à ce moment-là, Richie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord, Ian Paice.

Le 3 juin 1967, les Doors sont invités dans le "Ed Sullivan Show". Ils doivent jouer "Light my Fire". Mais les producteurs de l’émission leur demandent de sucrer une phrase qui fait allusion à la consommation de drogue. Le groupe va faire une petite entourloupe. Il joue le jeu pendant les répétitions et pas du tout pendant le direct. Le groupe ne sera plus jamais invité.

Le 3 juin 1949, le jeune Elvis Presley reçoit un 20/20 en anglais mais seulement un 10/20 en musique. A ce moment-là, il n’était pas vraiment le King.

Le 3 juin 1993, un nouveau contrat est signé entre U2 et Island Records. Il porte sur 6 albums en 10 ans pour un montant de 60 millions de dollars, et 25% sur les ventes.

Le 3 juin 2003, "Paper Monsters" sort aux Etats-Unis, c’est le premier album solo de David Gahan, chanteur de Depeche Mode. Son titre fait référence aux voyages qu’il fait dans les paradis artificiels.

C’est le 3 juin 1972, l’américaine Billie Jean King gagne le tournoi de tennis de simples dames de Roland Garros face à l’australienne Evonne Goolagong avec le score de 6-3, 6-3.

Le 3 juin 1986, naissance aux Baléares du joueur de tennis international Raphael Nadal, connu pour ses nombreuses victoires sur les terrains en terre battue de Barcelone, Monte Carlo, Rome et Roland Garros.

C’est le 3 juin 2016, la mort du boxeur américain Mohamed Ali, connu surtout pour ses exploits sportifs mais aussi pour ses engagements contre la guerre du Vietnam et la ségrégation à l’égard des Noirs.

Le 3 juin 1989, la mort de l’Ayatollah Khomeini, guide suprême de la révolution islamique iranienne.