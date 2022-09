Focus sur le 2 septembre, François De Brigode évoque Mikis Theodorakis, Billy Preston, Elton John et Rod Stewart,...

C’est le 2 septembre 2021 que décède le compositeur grec et homme politique de gauche Mikis Theodorakis, compositeur de nombreuses musiques de films, dont celle de "Zorba le Grec" et "Z" de Costa Gavras.

Le 2 septembre 1971, le manager de Grateful Dead est arrêté par la police. Il est parti avec 70.000 dollars qui appartenaient au groupe.

La naissance d’un homme qui a joué à la fois avec les Beatles et les Stones, le 2 septembre 1946, Billy Preston est né à Houston. Il a aussi été le claviériste de Little Richard et d’Eric Clapton.

Le 2 septembre 2013, Elton John reçoit un prix important pour sa contribution à la culture britannique. C’est Rod Stewart qui lui remet ce prix. Et avec une certaine perfidie, Rod Stewart déclara qu’Elton John est le 2e meilleur chanteur de tous les temps, et donc sous-entendu, le 1er c’est Rod Stewart. Il aurait peut-être pu ajouter en toute modestie qu’il était le plus sexy.

Un décès marquant, le 2 septembre 2001, décès de Christiaan Barnard. C’est l’homme qui avait effectué la première transplantation cardiaque le 3 septembre 1967.

Le 2 septembre 1990, le championnat du monde de cyclisme masculin sur route est organisé pour la première fois au Japon. Et c’est le Belge Rudy Dhaenens qui obtient la médaille d’or.

Le 2 septembre 2002, au Sommet de la Terre, à Johannesburg, Jacques Chirac déclare " Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ", c’était il y a 20 ans.