Focus sur le 1er avril, François De Brigode évoque AC/DC, les Beatles ou encore Marvin Gaye

C’est le 1er avril 1976 que les Australiens d’AC/DC font leurs débuts en live au Royaume-Uni. Ça se passe dans la salle du Red Cow à Londres.

Le 1er avril 1970 que les chansons " The Long and Winding Road " et " Across the Universe " de l’album " Let it Be " des Beatles sont enregistrées avec 50 musiciens. Ils toucheront individuellement 22 livres par personne. On ne peut pas dire qu’ils ont été très bien payés.

1984, les parents de Marvin Gaye se disputent violemment. Marvin Gaye veut intervenir et son père revient armé et tue son fils. L’arme avait été offerte par Marvin Gaye à son fils pour le protéger d’éventuels cambrioleurs. Et c’est le 1er avril 2021 que décède le chanteur-compositeur Patrick Juvet. On se souvient entre autres d' '''Où sont les femmes ? ", une chanson écrite par Jean-Michel Jarre.

Le 1er avril 1977, l’émission culte "Les grosses têtes" naît sur la radio RTL Grandes ondes. Elle est animée par Philippe Bouvard. Celui-ci aura cette phrase choc : " si ça ne marche pas, on arrêtera le 2 et on dira que c’était un canular ".

1984, en France, c’est la première victoire d’une femme dans une course de Tiercé. Cette femme a plutôt un nom et un prénom rares. Elle s’appelle Dary Boutboul.

1994, le célèbre photographe français Robert Doisneau décède. Il était né le 14 avril 1912.

2001, l’ancien président de la République yougoslave Slobodan Milosevic est arrêté à Belgrade.