Focus sur la situation en Ukraine : "Ces tirs viennent en contraste avec les situations terrestres, où les forces russes sont sur la défensive"

Après les frappes menées contre plusieurs villes ukrainiennes, quelles représailles peut-on craindre de la part de Vladimir Poutine qui accuse les services secrets ukrainiens ? On en parle avec Nicolas Gosset, Chercheur au Centre d’études de sécurité et défense. Pour ce spécialiste, "ces tirs viennent en contraste avec les situations terrestres, où les forces russes sont sur la défensive. Une volonté de marquer le coup, face aux franges radicales et une relance de cette guerre totale menée contre l’Ukraine et qui revient par vagues successives."

