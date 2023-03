Focus sur la jeune reine Charlotte dans la bande-annonce du préquel des Bridgerton

Bonne nouvelle pour les fans des Bridgerton : la série phénomène a droit à son préquel qui sera disponible en streaming le 4 mai prochain.

Si la troisième saison des "Chroniques des Bridgerton" n’est pas encore dispo, la série dérivée arrive à grands pas et une bande-annonce a été dévoilée. Dans "Queen Charlotte : A Bridgerton Story", on plonge dans la jeunesse de la reine Charlotte dont le mariage avec le roi George III suscite pas mal de curiosité.

C’est India Amarteifo ("Sex Education") qui incarne le rôle de la jeune Charlotte qu’on suivra durant ses premières années de mariage avec George (Corey Mylchreest). Comme l’évoque SlashFilm, "l’alchimie a toujours été là entre Charlotte et George mais les choses étaient difficiles au début de leur règne." : Charlotte a dû faire face à la pression de la mère de son époux, la princesse Augusta (Michelle Failey), qui l’a exclue des affaires du roi. Le couple s’est donc battu pour son happy end.

Au niveau du casting, on retrouve également Arsema Thomas et Sam Clemmett dans les rôles de Lady Agatha Danbury et Brimsley, les alliés de Charlotte, ainsi que Freddie Dennis ("The Nevers"), Richard Cunningham ("The Witcher"), Tunji Kasim ("Nancy Drew"), Rob Maloney ("Casualty") et Cyril Nri ("Cucumber").