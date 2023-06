Focus sur l’album "Loose" du groupe Crazy Horse

Un an après l’album éponyme lançant la carrière du groupe, "Loose" est publié en 72, sur le label Reprise. Fondé en 60, par Frank Sinatra et Dean Martin, c’est une maison de disques incontournable de la scène rock aux USA. "Loose" marque le départ du guitariste fondateur Danny Whitten, de Jack Nitzsche et Nils Lofgren (remplacés, pour cet album, par George Whitsell et Greg Leroy aux guitares, et John Blanton à l’orgue). Coproduit par l’ingé-son Fred Catero (qui a travaillé avec Santana et Chicago), l’album comprend 13 titres aux sonorités folks rock west coast, et demi-siècle plus tard, il est toujours redoutable d’efficacité, comme avec ''I Don’t Believe It''.