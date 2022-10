Plus de tomates en hiver ! L’info est relayée par le Boerenbond, le syndicat flamand très influent des agriculteurs. Cela concerne 25% des entreprises et à terme 15% des salariés ! Une véritable catastrophe économique annoncée. Alors, Carlo s'est demandé: Comment produit-t-on des tomates en hiver en Belgique ? On obtient ainsi un produit… local, mais au prix fort ! Même s’il faut tempérer, car on emploie actuellement des ampoules LED pour la lumière et on produit l’énergie pour le chauffage par cogénération (= on utilise la chaleur induite par la production d’électricité au gaz), une avancée par rapport au passé, mais cela coûte quand même cher. Du côté de la grande distribution, Delhaize répond: "C’est un triste constat, mais nous allons devoir nous procurer des tomates à l’étranger ". La conséquence sur l’emploi est en effet dramatique. MAIS, la production hors sol, dans une serre chauffée au gaz, même si de très grands progrès ont été faits, d’un produit hors saison qui produit plus de CO2 qu’un produit importé, c’est peut-être une caractéristique d’un monde qui doit évoluer, d’un consommateur qui doit adapter sa consommation ! Ca, c'est la conclusion orientée de Carlo. Mais dans les faits: 2.4 kilos de CO2 par kilo sont consommés pour une tomate belge chauffée contre 0.6 pour une tomate sicilienne, transport compris.