FN Meka, le robot-rappeur, a été abandonné par son label accusé de racisme

Le 14 août, le label Capitol Records annonçait avoir signé FN Meka, un rappeur alimenté par une IA. C’est une première et pour fêter ça, le robot-rappeur a divulgué son premier single, "Florida Water", en collaboration avec Gunna et Clix. Mais suite à des accusations de racisme, le label a abandonné FN Meka.

Peu de temps après avoir été qualifié de "premier artiste virtuel au monde à signer avec un gros label", FN Meka a été abandonné par Capitol Records qui a annoncé le 23 août avoir "rompu les liens" avec le robot-rappeur suite aux accusations portées par Industry Blackout, un groupe d’artistes activistes. Lesdites accusations soulignent la perpétuation de stéréotypes et l’appropriation de la culture noire.

Dans un communiqué, via Billboard, Capitol Music Group a annoncé avoir rompu les accords récemment signés et a présenté ses excuses. "Nous présentons nos plus sincères excuses à la communauté noire pour notre insensibilité à signer ce projet sans poser suffisamment de questions sur l’équité et le processus créatif qui le sous-tend. Nous remercions ceux qui nous ont fait part de leurs commentaires constructifs au cours des deux derniers jours – votre contribution a été inestimable lorsque nous avons pris la décision de mettre fin à notre collaboration avec le projet.", pouvons-nous lire d’après MusicTech.

Il est vrai que FN Meka, initié par Anthony Martini et Brandon Le, utilise le N-Word de manière décomplexée et est même victime de violences policières. Le rappeur virtuel, qui ne subit en aucun cas les oppressions qui poussent les Noirs à lever le poing et à scander des slogans pour rappeler que leurs vies comptent, semble s’en amuser dans ses clips. Dans une lettre ouverte publiée sur Twitter, le groupe Industry Blackout affirme que "Cette effigie numérique est une abomination négligente et irrespectueuse envers de vraies personnes qui font face à de vraies conséquences dans la vraie vie."