FN Herstal: 3 démissions actées dont celle de l’ancien CEO mis en cause à la suite du détournement de plus de 15 millions d'euros

Le conseil d'administration de Wallonie Entreprendre (WE) a annoncé jeudi avoir "pris acte" des démissions de deux responsables de la FN Herstal: le président du conseil d'administration de l'entreprise publique; Jean-Sébastien Belle, et de l'administrateur et ancien CEO, Philippe Claessens, mis en cause à la suite du détournement de plus de 15 millions d'euros au détriment de la société.

Le conseil d'administration de WE a également indiqué, dans un communiqué, "que, compte tenu de sa fonction de président du comité d'audit (de la FN Herstal), il est indiqué de mettre fin au mandat d'administrateur de Monsieur Laurent Levaux, avec effet au 13 février 2023, à l'issue d'un Comité d'Audit qui sera organisé en présence de représentants du CA de Wallonie Entreprendre". "Ces trois démissions sont actées même si bien entendu aucun élément ne permet de les associer aux faits délictueux commis et sans remettre en cause l'essentiel et la qualité du travail accompli par les démissionnaires", ajoute le communiqué.

Le conseil d'administration a également confié au président du Conseil (de WE), Pierre H. Rion, la mission de procéder, le cas échéant avec le support d'un autre administrateur et d'un consultant spécialisé, à une évaluation du fonctionnement du conseil d'administration du groupe Herstal et de faire des propositions d'améliorations, également en termes de gouvernance", poursuit le texte. Le conseil a encore pris acte de la décision du comité de direction de WE de se constituer partie civile dans ce dossier. Interrogé par les journaux 'L'Echo' et 'Le Soir', M. Levaux (étiqueté MR) avait affirmé qu'il n'était pas question pour lui de démissionner. Un détournement de 15 millions d'euros a récemment été découvert à la FN Herstal - dont l'unique actionnaire est la Région wallonne. L'auteur présumé est un ex-employé au service "achats" de l'entreprise et agent de sportifs, Jean-Thomas Mayaka.