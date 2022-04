''Fly Like An Eagle'' l’album majeur de la carrière du Steve Miller Band

Le neuvième album studio du groupe de rock américain sort en mai 1976.

Probablement le 33 t le plus important de Steve Miller : auteur-compositeur, chanteur et guitariste américain. Le Steve Miller Band a toujours été un groupe de blues dans l’âme. En 1975, après une année sabbatique, Steve réunit son batteur, Gary Malliber, et son bassiste, Lonnie Turner, ils composent environ 25 chansons en moins de deux semaines, puis les enregistrent. Le musicien remixe le tout dans son home studio durant plus d’un an, les morceaux seront répartis sur deux albums : '' Fly Like An Eagle'' et '' Book of Dreams'' (édité en 77). Leur style rhythm and blues a été élargi en un ensemble très accrocheur : du blues au hippie-rock, en passant par le country et le R’n’B. Avec'' Rock’n Me'', ''Take The Money And Run'' et le titre phare'' Fly Like An Eagle'' qui se vend à des millions d’exemplaires, le LP se hisse à la troisième place du palmarès Billboard. Éclectique et innovant, avec des mélodies contagieuses et ces singles formatés pour la radio, le Steve Miller Band devient un groupe pop/rock le plus vendu deuxième moitié des années 70.