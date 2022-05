Fly Anakin : Vol en première classe

Voilà deux ans que Fly Anakin se fait les dents sur les plans les plus croustillants du rap indépendant. Repéré en compagnie de l’excellent Pink Siifu sur deux disques touffus et bien chargés ("FlySiifu's" en 2020 et "$mokebreak", l’an dernier), le natif de Richmond prend désormais son envol en solo. Avec "Frank", le rappeur américain confirme l’étendue de sa technique, son sens du rythme et sa connaissance encyclopédique du hip-hop. Sous son flow de camé(léon), malléable à l’envi, les références du passé (Mobb Deep, Madlib, Ghostface Killah, Gang Starr) se heurtent à une implacable modernité. Boom bap revu et corrigé avec un calumet allumé, le rap de Fly Anakin se faufile dans l’arène en toute modestie. Loin du tour de cou de (Kan)Ye, les ambitions du rookie se défilent volontiers au profit d’un énorme potentiel de séduction.