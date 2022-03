“Flux Gourmet”, le film raffiné, pervers et obscène du Offscreen Film Festival

Avec "Flux Gourmet" de Peter Strickland, le festival du cinéma bis Offscreen met à l'honneur un des plus singuliers réalisateurs en activité.



Difficile d'imaginer un cinéma plus en accord avec le Offscreen Film Festival que celui de Peter Strickland. Infusés aux films de genre, revendiquant pleinement leur filiation aux années 70, traversés par des expérimentations cinématographiques diverses et dotés d'un humour décapant, les films du cinéaste anglais sont tout à leur place dans un festival alternatif comme le Offscreen, et une salle telle que le Nova. C'est d'ailleurs un de seuls lieux où "In Fabric" et "The Duke of Burgundy" ont été projetés en Belgique. Gageons (avec l'espoir de se tromper) que son dernier film n'aura pas non plus droit à une distribution digne de ce nom : malgré son casting familier (Asa Butterfield, ado thérapeute dans "Sex Education" et Gwendoline Christie, fière guerrière dans "Game of Thrones"), "Flux Gourmet" est sans doute la plus outrancière exploration cinématographique proposée jusqu'ici par le réalisateur.



À l'instar de ses précédentes créations, le nouveau film de Peter Strickland semble appartenir à une autre époque, tant par ses codes culturels que par sa direction artistique. S'il fallait le placer dans le temps, ce serait quelque part entre les années 70 et 80, mais il est impossible de situer exactement le film, celui-ci n'ayant que des liens ténus avec la réalité. C'est un monde cinématographique à part que "Flux Gourmet" nous présente, un monde où l'exploration sonore à partir de la nourriture est une activité artistique tout ce qu'il y a de plus sérieux, un monde où l'on félicite les artistes avec de fastueuses orgies, et où les colonoscopies se font en public. On reconnaît dans ce cauchemar infusé au cinéma de Dario Argento, Jess Franco et Peter Greenaway quelques œuvres ("Suspiria", "Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant"), mais "Flux Gourmet" n'obéit surtout qu'aux obsessions de son auteur : désirs malsains, scatophagie, essais sonores et fétichismes en tout genre.