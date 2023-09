"Flûte !" : du juron au bateau, connaissez-vous ces expressions impliquant l’instrument à vent ?

Chaque jeudi, Jacques Mercier, homme de mots et voix emblématique de la RTBF, s’amuse avec la langue française pour nous faire découvrir le sens caché des expressions et des termes musicaux.

Depuis 1615, soit durant environ quatre siècles, on a juré en disant "Flûte" ! Une interjection qui indique la colère, le mépris, le refus… Elle est née de la bienséance qui ne voulait pas qu’on prononce le grossier mot de "Zut".

Flûte est le mot qui ressemble le mieux à zut. Il y a bien brute, lutte, chut, jute, mais pas rut ou p… Vous l’avez déjà compris : aujourd’hui les délicats de l’époque tomberaient en pâmoison en entendant les "merde", et autres joyeusetés plus vulgaires !

Tout cela pour vous dire qu’au fond cette "flûte" n’a pas grand-chose à voir avec l’instrument de musique. En revanche, "jouer des flûtes" ou "se tirer des flûtes", soit s’enfuir, c’est jouer ou se tirer des jambes, et ici il existe un rapport avec la musique puisque l’on fait allusion à l’instrument de musique, long et étroit comme la jambe.

De même la "flûte à champagne", est un verre à pied long et étroit.

Cet instrument qui, comme l'explique Pascal Quignard dans son livre La haine de la musique, fut inventé par Athéna : "Elle confectionna la première flûte (en grec aulos, en latin tibia) pour imiter les cris qu’elle avait entendu s’échapper du gosier des oiseaux-serpents aux ailes d’or et aux défenses de sanglier."

Mais il existe encore d’autres expressions avec flûte : une ancienne et peu connue disait "Ce qui vient de la flûte s’en retourne au tambour". Pour simplifier, on peut dire que le musicien semble dépensier, tandis que le tambour, formé d’une caisse, représente le banquier qui épargne.

"Accorder ses flûtes", c’est se mettre d’accord. Mais saviez-vous qu’au XIXe siècle, un "accordeur de flûtes" était en argot un juge de paix. On disait aussi "accorder ses vielles" ou "accorder ses violons", expression que l’on connaît plus aujourd’hui.

Il en est une plus spéciale encore : "Être du bois dont on fait les flûtes". Elle signifie qu’on est quelqu’un de faible, de trop bonne composition, trop gentil. L’expression fait en réalité référence à un bateau hollandais du XVIe siècle capable de naviguer sur toutes les mers, se pliant aux exigences du transport commercial autant qu’à celles de la bataille navale. Ce navire simple à construire avec un bois usuel, adaptable à toutes les circonstances, facile à diriger, ce trois-mâts s’appelait une "flûte".

Et ce n’est pas tout pour cette expression ! Pour d’autres auteurs, il aurait existé au milieu du XIXe siècle un journal satirique qui trouva un malin plaisir de s’en prendre à André Dubois, député d’Angers sous Louis-Philippe, qui suit à la lettre les ordres du gouvernement. A l’origine, il aurait été écrit un article sur ledit journal avec le titre "Dubois dont on fait les flûtes". L’expression décrit donc un homme timoré qui cherche à adopter l’opinion dominante en s’abritant derrière un jugement et à ce titre il est impossible de lui reprocher quoi que ce soit.

Beaucoup de linguistes pourtant pensent que c’est aller chercher trop loin. L’expression ferait tout bêtement allusion au bois tendre, dans lequel il était facile de tailler l’instrument de musique.

Et pour en revenir et conclure avec le juron "flûte", Philippe Bouvard dans un de ses ouvrages en donnait cette définition amusante : "Flûte ! Juron attestant à la fois qu’on appartient au quatrième âge et qu’on a reçu une excellente éducation !"