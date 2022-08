Fluide, parcours artistique dans la ville de Thuin

L’exposition Fluide emmène les habitants de Thuin et ses passants à explorer la ville, du 2 au 25 septembre. 19 artistes se sont approprié des éléments de la cité pour en créer des œuvres in situ, réparties partout dans les rues. "Les œuvres d’art se lisent dans le contexte de la ville et inversement, la ville se regarde autour de l’œuvre" racontent les organisateurs. Cette année, la balade est rétrospective et les participants (re) découvrent certaines créations de 2015. Les thématiques abordées par les artistes sont diverses mais l’on y retrouve une ode à Thuin, aux traditions et au folklore.

Le vendredi 2 septembre, jour du vernissage, l’exposition démarre avec l’œuvre du français Thierry Verbeke. Touché par cette commune en bord de Sambre, l’artiste décide de rendre hommage aux anciens bateliers et s’inspire des cordages des bateaux et péniches pour son œuvre Sweet Dreams. A l’image des attrapes rêves de l’artisanat amérindien, il se réapproprie ce symbole qui éloigne la négativité et les mauvais rêves, et créé les siens à partir d’anciennes barres à roue, ou " macaron ", provenant de péniches démantelées et de cordage utilisé sur les bateaux. Une manière de transmettre à son tour de la positivité.