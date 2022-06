Flower Summer Cup : un challenge TikTok bienveillant pour contrer le Boiler Summer Cup

Se filmer en offrant des fleurs aux femmes. Voilà le nouveau challenge à la mode sur TikTok. Il est apparu pour emboiter le pas à un autre challenge beaucoup moins poétique, celui du Boiler Summer Cup challenge, malveillant envers les personnes en surpoids.

Tout commence par le #boilersummercup, qui pourrait se traduire par "la compétition estivale de la chaudière", qui consiste à embrasser le plus grand nombre de femmes en surpoids lors d’une soirée en boîte de nuit. Les hommes se filment entre amis, entrent en compétition et gagnent des points en fonction du poids potentiel de la personne, le challenge commence à 80kg. En plus d’être une tendance insultante envers les femmes et machiste, ce challenge est une inquiétante ode à la grossophobie.