Flower Power dans les collages d’Anso réalisés avec des fleurs locales de saison

Pour choisir le nom de sa petite entreprise " Flower Power Anso ", la namuroise Anne-Sophie Piette s’est inspirée de deux mouvements : " Flower Power " et " Girls Power ". Elle crée des collages avec des végétaux séchés artisanalement et des matériaux de récupération. Les fleurs et les feuilles utilisées sont locales et cueillies dans le respect de la nature. Les femmes, la faune et la flore sont très présents dans ses créations.