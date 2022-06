Flou total dans les communes autour du permis de détention pour acquérir un animal

"Nous n’avons pas reçu d’exemple de certificat. On ne sait donc pas à quoi cela ressemble. On n’ignore aussi qui devra s’occuper de cette tâche. Le service de la population ? Le service de bien-être animal ? ", s’interroge Sylvie Liétar, échevine du bien-être animal à Tournai.

Par ailleurs, pour pouvoir distribuer les certificats, les communes ont besoin d’avoir accès au fichier central de la Région wallonne. Ce fichier reprend les données des personnes connues pour maltraitance animale. Il pourrait ne pas être accessible avant mi-2023. "C’est un sujet très sensible car c’est en relation avec les données personnelles. On ne peut pas diffuser ces informations à n’importe qui. On est dans le flou. Tant qu’on n’a pas ces informations, on ne peut pas être prêt", précise-t-elle.

Dans les communes, on dénonce un manque de communication de la ministre en charge du bien-être animal Céline Tellier. "Avec de nombreux collègues dans d’autres communes, cela fait des mois qu’on essaye d’interpeller la ministre, en vain", glisse-t-elle.