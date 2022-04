Florine Delory, une accessoiriste qui a du piquant

On vous emmène maintenant en Flandre chez une personnalité hors norme. Eline De Munck était une présentatrice star de la VRT puis de VTM et subitement, elle a tout plaqué pour se lancer dans la conception de lunettes à la mode. Fini la télé et bonjour les montures. Et le plus étonnant, c’est que ça marche du tonnerre. Toute la Flandre se presse désormais pour acheter ses Odette lunettes, du nom de son chien, Odette. Une histoire assez incroyable avec pour guide Frédéric Deborsu.