Florine Delory, une accessoiriste de talent au Grand Cactus

Scénographe et costumière de formation, Florine exerce le métier d’accessoiriste pour le Grand Cactus depuis 5 ans. Une activité souvent méconnue qui nécessite d’être avant tout pluridisciplinaire. Il s’agit en effet d’avoir un regard sur l’espace, le décor et sur les personnages et leurs costumes tout à la fois. " J’ai pas mal de casquettes ", raconte Florine. " Je fais à la fois de la peinture, de la couture, des plans pour l’espace scénographique, de la sculpture, du graphisme voire même du jardinage ! " Un travail d’artiste mais aussi d’artisan et d’équilibriste qui nécessite d’être organisé, débrouillard et créatif. Ici, chaque détail compte et il lui faut souvent rivaliser d’imagination pour trouver, adapter ou confectionner ces accessoires qui contribuent, sans aucun doute, au succès de l’émission.