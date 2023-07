Florilège de lauréats au Festival Musiq3

Le Festival Musiq3 est également synonyme de rencontres. Rencontres des artistes avec le public mais également des rencontres entre les artistes qui n’auraient pas été réunis autrement qu’au festival. C’est ainsi que le studio 4 a été le lieu de rencontre entre un jeune ensemble lauréat de Génération classique et les lauréats actuels et passés du Prix Musiq3 du public du Concours Reine Elisabeth.

Quelle plus belle scène que le Studio 4 pouvait accueillir les harmonies trop peu jouées du compositeur ukrainien Lyatoshynsky, l’incroyable voix de Jasmin White et Brahms, sous les doigts experts de Lorenzo Gatto et Jonathan Fournel ? Ne cherchez plus la réponse ! C’est évidemment au Festival Musiq3, le lieu d’ouverture et de rencontres par excellence !

Second. e lauréat.e du Concours Reine Elisabeth, Jasmin White a conquis le cœur du public avec sa voix chaude et grave et sa personnalité si attachante. Durant le concert, Iel interprète tout d’abord des "chants de son héritage", des "spirituals" qui lui tiennent particulièrement à cœur. Iel reviendra en seconde partie de concert avec ses airs d’opéra favoris.