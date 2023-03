Floride : un homme décède infecté par une amibe "mangeuse de cerveau", après un rinçage de nez avec de l’eau du robinet

Ce n’est pas la première personne qui décède suite à cette infection. Cependant on ne compte que quelques cas par an dans tout le pays et suite à des infections dans des lacs ou des zones d’eau chaude stagnante, pas suite à l’utilisation de l’eau du robinet.

Une fois infecté, il est très difficile de s’en sortir, 97% y succombent et la Floride compte le plus grand nombre de décès depuis le début des enregistrements en 1962 : 37.

Le département de la santé de la ville de Charlotte a déclaré qu’il enquêtait sur le début de l’infection et rappelle les symptômes possibles suite à une telle infection : maux de tête, nausées, vomissements, problèmes cognitifs, convulsions et raideurs articulaires. Comme Futura-Science l’explique, "Naegleria fowleri entre dans l’organisme par le nez et chemine grâce à ses flagelles jusqu’au cerveau tout proche." Une fois en place dans le cerveau, elle ingère les cellules qui l’entourent…

En Belgique, on compte le décès d’une personne revenant de Thaïlande ou il l'avait contracté mais l’amibe n’est pas présente dans nos régions.