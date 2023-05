Floriane Hasler, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2023 Chant

Floriane Hasler, mezzo-soprano, est née en France en 1994.

Après avoir débuté ses études musicales par l’apprentissage du cor, Floriane Hasler a étudié le chant au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Chantal Mathias. Durant son parcours, elle a suivi, entre autres, les master classes de Barbara Hannigan et intégré l’Atelier Lyrique Opera Fuoco dirigé par David Stern.

Elle s’est produite sur les scènes de l’Opéra de Versailles, l’Opéra de Bordeaux, le Théâtre de Caen, la Philharmonie de Paris et l’Opéra de Marseille, et a collaboré avec des chefs comme Raphaël Pichon, Leonardo García Alarcón, Vincent Dumestre, Lucie Legay, Alexis Kossenko, Hervé Niquet, Philippe Pierlot et Jordi Savall.

Floriane Hasler a remporté le Premier Prix du Concours International de Chant Baroque de Froville et du Concours International de Chant Lyrique de Canari, des Talents Adami 2022, et figure parmi les artistes de la promotion 2023 de Génération Opéra.

(source CMIREB)

Floriane Hasler se présentera en finale du Concours Reine Elisabeth le jeudi 24 mai, et elle interprétera :

CHRISTOPH WILLIBALD VON GLUCK Malheureux, qu’ai-je fait ? – J’ai perdu mon Eurydice (Orphée et Eurydice (Paris 1774))

JULES MASSENET Va ! Laisse couler mes larmes (Werther)

GIOACHINO ROSSINI Cruda sorte – Qua ci vuol disinvoltura (L’Italiana in Algeri)

WOLFGANG AMADEUS MOZART Che scompiglio, che flagello (La finta semplice)

GEORG FRIEDRICH HAENDEL Sta nell’Ircana (Alcina)