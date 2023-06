Floriane Hasler, 4e prix du Reine Elisabeth : "Je sens que je suis encore en train de digérer ce qui s’est passé"

La mezzo-soprano française Floriane Hasler s’est hissée à la quatrième marche du palmarès de cette édition 2023 du Concours Elisabeth, dédiée cette année au chant. Juste avant de remonter sur la scène de Bozar pour le concert de clôture du Concours, Camille De Rijck a accueilli la mezzo-soprano à son micro, afin de revenir avec elle sur le Concours qui, comme elle l’explique hors micro, est une expérience assez fatigante.

Elle faisait partie des coups de cœur de bon nombre de commentateurs, la mezzo-soprano française Floriane Hasler a remporté le quatrième prix du Concours Reine Elisabeth chant 2023. Deux semaines après la proclamation, Floriane Hasler commence à peine à réaliser et à se remettre de cette compétition qui, si elle est plus courte que les éditions instrumentales, n’en reste pas moins très fatigante.

Une expérience qui fut, pour Floriane Hasler, très porteuse et intense : "Je sens que je suis encore en train de digérer ce qui s’est passé, j’ai l’impression d’avoir fait un bond énorme. Quelque part, on se demande si l’on est digne de ce que l’on reçoit, d’autant que je n’avais pas mesuré en venant au concours à quel point c’était important pour la Belgique. Je me sens très honorée".