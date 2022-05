Florian Vermeersch remporte son premier succès professionnel à l’Antwerp Port Epic

Un groupe de six coureurs a fait la différence durant cette course qu’on surnomme parfois les "Strade Bianche des Flandres" en raison de nombreuses zones pavées et de routes non goudronnées. L’équipe Alpecin-Fenix, avec Gianni Vermeersch et Timo Kielich, était pourtant en surnombre mais n’a pas pu en profiter. Les autres coureurs du groupe de tête étaient le Français Adrien Petit ainsi que les Belges Thibau Nys, Florian Vermeersch et Jens Reynders.