Florian Pons, demi-finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022

Né en 1994 à Toulouse, le violoncelliste Florian Pons commence le violoncelle à l’âge de six ans.

Il étudie au CRR de Toulouse avec Philippe Muller, puis au CRR de Paris avec Raphaël Pidoux.

Il est actuellement élève au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Marc Coppey.

Florian a eu la chance de travailler auprès de grands professeurs tels que Frans Helmerson, David Geringas, Gary Hoffman, Boris Andrianov, Seiji Ozawa ou même Nobuko Imai, Peter Bruns et Alexander Rudin au cours de différentes master classes et académies.

Il a participé à l’Orchestre Français des Jeunes et à l’Académie Internationale Ozawa. Il remporte le 1er prix des Concours Louis Rosoor, Vatelot, Bellan, Epernay et Tremplin. Il est finaliste en 2018 aux concours Lutoslawski, Schoenfeld, Enesco et Isang Yun.

Il fait partie de la session 2018-2019 de la Classe d’Excellence de Violoncelle à la Fondation avec Gautier Capuçon. Durant l’été 2019 il participe à l’académie du Festival Verbier.

Il est en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth sous la direction de Gary Hoffman depuis septembre 2019.