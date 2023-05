Florian Noack : "J’ai le souvenir d’une enfance qui n’était pas encore informatisée et où l’on transcendait l’ennui de manière créative"

Florian Noack est un artiste singulier. Ce belge de 33 ans, pianiste virtuose, s’est fait une réputation dans l’interprétation de grandes transcriptions flamboyantes de musique russe (un peu comme Liberace, mais sans le candélabre). C’est pourtant une part infime de la cartographie de son être. Tout au long de cette Conversation subdivisée en six parties, Camille De Rijck nous promène à travers la vie du jeune pianiste belge. Première étape, "l’enfant prodige".

Florian Noack revient sur son enfance, une enfance marquée par des centres d’intérêt aussi forts que variés. Si la pratique du piano s’installe tôt chez Florian, son frère et sa sœur, ce n’est pas la passion première du jeune Florian. "Au niveau musical, je n’ai pas été un enfant prodige, je n’ai pas fait des choses incroyables à 7 ou 8 ans. On avait une discipline, on travaillait une demi-heure de piano par jour, plus ou moins parce que ma sœur et moi trichions souvent avec l’horloge".

A 7-8 ans, c’est une tout autre passion qui occupait les journées de Florian, la passion pour les échecs, une passion qui commence avec son grand-père qui lui amenait des articles qui commentait les parties de grands maîtres d’échecs. "Lorsque j’avais 9-10 ans, je rêvais d’être joueur d’échec".

Ce n’est que vers l’âge de 11-12 ans que la musique a pris l’ascendant sur les autres et nombreuses passions de Florian Noack : "Et en quelques mois, j’ai fait des bons gigantesques".

"Pour moi, c’est un peu un âge béni", déclare Florian Noack au sujet de son enfance. "J’ai des souvenirs magnifiques de cette période. Il y avait plein de manques, mais la manière de compenser ces manques était peut-être plus créative qu’aujourd’hui, parce qu’aujourd’hui on gère plein de choses que l’on ne devait pas gérer à l’époque, comme les ordinateurs, les écrans et les réseaux sociaux".