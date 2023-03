Florian, gille à Strépy-Bracquegnies : "On va repasser par l’endroit où ma vie a changé"

Un geste fort en souvenir de ceux qui ne sont plus là. Aujourd’hui, Florian, peut compter sur le soutien de ses proches. Il aimerait retrouver sa vie d’avant mais il sait que ça n’est plus possible.

"Ma plus grande force depuis le jour de l’accident, c’est le soutien que j’ai eu de ma famille et de mes amis. C’est ce qui m’a fait tenir. On a envie d’oublier mais on n’oubliera jamais, on doit vivre avec, on doit se reconstruire et on a envie que ça n’arrive plus jamais."