Floriade Expo 2022 aux Pays-Bas – Une des plus importantes expositions horticoles au monde

Floriade Expo est une exposition horticole unique au monde et n’a lieu qu’une fois tous les 10 ans aux Pays-Bas. Cette année, c’est la ville d’Almere (à 30 km d’Amsterdam) qui accueille cet événement. D’avril à début octobre, plus de deux millions de visiteurs fouleront les allées de ce parc de 60 hectares pour admirer des fleurs, des plantes, des légumes et des fruits en déambulant au sein des jardins et pavillons des pays participants ainsi qu’au sein du gigantesque complexe de serres et l’arboretum.

Vous y découvrirez les solutions d’innovateurs néerlandais et étrangers qui rendent nos villes plus agréables, plus belles et plus durables. Nouvelles technologies, produits du futur et solutions pour l’urbanisation mondiale, l’approvisionnement alimentaire, la santé et l’extraction d’énergie sont au cœur de l’exposition.