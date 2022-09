Florenville : un projet de rénovation pour le domaine des Épioux

Dans quelques années, le domaine des Épioux, à Florenville, devrait faire l'objet d'une rénovation. C'est en tout cas le souhait de son propriétaire, le CPAS de Mons, qui compte sur un appel à projets de la Région wallonne avec un financement dédié à l'entretien des parcs et forêts. Cette rénovation en tant que telle s'élève à plusieurs millions d'euros.

Le premier objectif est de rénover le bâti existant (trois bâtiments) pour y accueillir des classes vertes. "Permettre aux enfants de Mons de créer du lien avec ce domaine qui n'est pas tout près de chez nous", explique Marie Meunier, présidente du CPAS. "On compte créer un espace d'accueil sur le site pour des groupes scolaires et extrascolaires. Nous ne serons pas restrictifs, mais ça nous semblait important d'en faire bénéficier les Montois en priorité".

Autre ambition, faire de ce site un lieu de recherche scientifique en collaboration avec des universités belges et étrangères pour y étudier la faune et la flore. Rappelons que le domaine s'étend sur 1721 hectares et comporte cinq étangs. "On va aussi réaliser des circuits de promenade pour justement faire découvrir la biodiversité", conclut Marie Meunier.

Les travaux ne devraient pas débuter avant 2027.