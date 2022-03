Florenville : Un atelier cuisine pour lutter contre le réchauffement climatique

La lutte contre le réchauffement climatique, cela commence déjà dans notre assiette.

Ce jeudi matin, un atelier cuisine "Goûter local, cuisiner global" a été organisé dans le cadre de la "quinzaine urgence climat" de Florenville, portée par 12 structures réunies au sein de l'action "le climat change. et toi?". Cet atelier permet de se poser de bonnes questions quand on fait ses courses.

"Le climat, c'est la question de Comment je choisis l'alimentation, d'où ces produits viennent ? Est-ce que je connais le producteur ou la productrice qui l'a produite. Combien de kilomètres a fait ce produit avant d'arriver chez moi ? Ce sont déjà des choix qui ont un impact sur les enjeux climatiques", nous explique Ariane Charrière, paysanne et administratrice de la coopérative Réseau Paysan.

95% des ingrédients, qui se trouvent sur la table de l'atelier cuisine, sont issus de fermes situées dans un rayon d'une trentaine de kilomètres. Bertrand Noël, le cuisinier nature, veut aussi sensibiliser les gens à trouver dans leur jardin, des pépites que l'on peut cuisiner chez soi et il partage ses idées repas utilisant des produits bios et locaux avec les participants de l'atelier : "On prépare un ravioli d'épinards aux graines d'orties avec du "Gaumembert", un fromage fabriqué par ma collègue Ariane Charrière. Ensuite, on fait des gaufres avec de la farine d'épeautre de la région avec une mousse de betterave rouge. Pour suivre, on fait un petit risotto d'épeautre avec du fromage sec de la région. On termine par un sabayon avec du jus de pommes avec des crèmes de berce, cultivées dans les bois."



La "quinzaine urgence climat", cofinancée par l’Union européenne dans le programme "Mindchangers", se termine ce mardi 8 mars par un soutien à Greta Thunberg, la représentante mondiale du climat, dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme. Sa photo sera affichée sur un bâtiment public.