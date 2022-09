Florenville : le Trankilou’stival, un festival durable pour faire la fête autrement

Une fête écoresponsable, durable, qui se soucie du climat, c’est ce que propose le Trankilou’stival, ce week-end à Florenville.

L’évènement est organisé dans le cadre du projet européen Mindchangers, " Le climat change. Et toi ? ", un programme européen, porté par une douzaine de partenaires autour de la Maison des jeunes de Chiny-Florenville. Des jeunes engagé.e.s depuis presqu’un an dans le déploiement d’actions pour lutter contre le réchauffement climatique.

Après plusieurs week-ends résidentiels de réflexions et d’actions, ce festival Trankilou’stival est l’événement public ouvert à toutes et tous et gratuit qui clôture leur projet.

" La particularité de ce festival, c’est qu’il est volontairement tout doux, organisé à contre-courant, pour promouvoir une autre idée de la fête, afin que celle-ci perdure tout en étant stylée ! Tout a été réfléchi dans le respect de l’environnement comme notamment l’utilisation d’une remorque à énergie solaire pour électrifier durablement le son et la lumière, la vente de produits de bouche et de boissons locales, de saison ou issus du commerce équitable… ", expliquent les organisateurs. L’eau y sera gratuite et les festivaliers sont invités à prendre leur gobelet réutilisable.