Florenville fête la 70e édition de son carnaval

C’est la bouche pleine de crêpes que, en ce mardi gras, l’émission “Alors On Sort ?" est heureuse de vous fixer rendez-vous du 25 au 27 mars pour la 70e édition du carnaval de Florenville.

À Florenville, le carnaval est tout à fait spécial. Déjà, c’est le plus ancien de la province de Luxembourg. Ensuite, on y voit défiler des dizaines de chars décorés intégralement de fleurs en papier crépon. Les habitants les confectionnent des mois à l’avance : cette année, si vous faites partie des 20.000 spectateurs attendus, vous ne compterez pas moins de 300.000 fleurs sur l’ensemble du cortège ! Et puis bien sûr, la fête sera partout, ainsi que la musique : on annonce des groupes internationaux, ou l’excellent Kid Noize. Et comme Florenville est très copine avec un village du Valais, en Suisse, il y aura même, exceptionnellement, non pas un Prince Carnaval, mais deux, et des Suisses !