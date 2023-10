Florenville : création d'un conseil consultatif communal des aînés, appel à candidatures

Comment améliorer le quotidien des aînés ?

A Florenville, les personnes de 60 ans et plus représentent environ 34% de la population. Pour mieux répondre à leurs besoins, les seniors sont invités à s’impliquer et donner leur avis. L’administration communale et le CPAS vont mettre en place un conseil consultatif communal des aînés (CCCA) , un organe de participation citoyenne où les seniors pourront faire des propositions aux autorités communales pour améliorer leur quotidien, et ce, dans divers domaines : santé, logement, mobilité, loisirs, sport, culture, etc. Il servira donc de relais entre la population des aînés et le pouvoir communal.

Gisèle Sedena, coordinatrice de parcours de vie au CPAS de Florenville nous donne quelques exemples d’idées qui pourraient être émises : " les gens, par exemple, peuvent dire qu’ils ont besoin d’une aire de convivialité, d’un banc devant l’administration communale, ou encore suggérer que dans une rue, il faudrait peut-être installer un casse-vitesse, etc. " Ce CCCA va être mis en place durant ce mois d’octobre, les aînés peuvent envoyer leurs candidatures au CPAS de Florenville, jusqu'au 10 octobre.

A côté de la création de ce conseil consultatif, Gisèle Sedena a, par ailleurs, pour mission d’accompagner les aînés dans leur parcours : " Depuis le début de l’année, mon rôle consiste à maintenir à domicile les personnes âgées et de vraiment leur permettre de bien vieillir, en mettant en place des aidants, cela peut être un service infirmier, des aides familiales, la livraison des repas… Mon rôle consiste également à créer du lien entre tous les intervenants à domicile pour réaliser un parcours d’accompagnement le plus personnalisé possible. "

Tous les renseignements peuvent être pris auprès du CPAS de Florenville.