Florentino Perez, président du Real Madrid : "Eden Hazard a juste été très malchanceux"

Le président du Real Madrid Florentino Perez a accordé mercredi une longue interview à l'émission "El Chiringuito" où l'homme fort du récent vainqueur de la Champions League fait le point sur l'actualité de son club.

Il a fait le point sur plusieurs joueurs de son club, dont Eden Hazard. Florentino Perez veut toujours croire en l'impact du Belge sur les résultats du club. "C'est juste qu'il a été très malchanceux" a-t-il déclaré. "Maintenant, il semble que la plaque a été enlevée et il se sent mieux. Il est très excité par cette année et nous allons le voir."

Homme clé depuis des années, Marcelo a de son côté dit au revoir au club, non sans laisser un sentiment nostalgique à Florentino Perez. "Il a été l'un des grands joueurs que Madrid a eu. Souvenez-vous de Kiev, Valence, Lisbonne... C'est un joueur spectaculaire. Je l'aimais beaucoup et l'autre jour sur le terrain de foot tout le monde l'a applaudi."

Joueur incontournable, potentiel futur Ballon d'or, Karim Benzema sera toujours là l'an prochain pour aller chercher des titres. Sa présence a empêche le club d'aller chercher Erling Braut Haaland, parti finalement pour Manchester City. "Nous avons le meilleur avant-centre du monde [Benzema] et dans ce timing c'était incompatible avec Haaland. On n'allait pas amener Haaland pour le mettre sur le banc."