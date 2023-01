Florent Van Aubel sur la déception des Red Lions : "Cette défaite en finale va nous titiller pour le futur"

Florent Van Aubel a réagi à la défaite des Red Lions en finale de la Coupe du monde de hockey sur gazon. Face à l’Allemagne, l’attaquant a rempli sa mission personnelle en inscrivant un but et en convertissant ses deux shoot-outs. Il conservera cependant un souvenir amer de cette défaite face à l’Allemagne. "Tu perds une finale, c’est décevant de rentrer avec la médaille d’argent. On commence incroyablement bien, on mène deux à zéro, puis on oublie de jouer en deuxième mi-temps. Ca faisait longtemps qu’on n’avait plus perdu aux shoot-outs mais c’est intéressant pour le futur. Je crois que le relâchement était normal parce qu’on a mené très rapidement. Puis en face, il y avait l’Allemagne qui reste une super équipe de hockey, qui a poussé pour nous faire mal. Ce sera en tout cas très intéressant à analyser."

Habituellement dominateurs lors de l’exercice des shoot-outs, les Belges ont cette fois-ci trébuché face à leur adversaire. "Peut-être qu’on était plus nerveux aux shoot-outs, je ne peux que parler pour moi, mais il ne faut pas oublier que prendre un shoot-out en finale de Coupe du monde ou aux Jeux, ce n’est pas facile. On aura sans doute des regrets demain matin au réveil. On est venu avec une mission qui était l’or, on a échoué mais on a lutté jusqu’à la fin. Je pense que ça va nous titiller pour le futur. Si je peux ramener un message dans notre groupe, ce sera celui-là."