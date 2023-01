Florent Van Aubel après la qualification pour la finale de la coupe du monde : « On sait que l’on est pas éternel mais cela ne pouvait pas se terminer ici »

En effet, si le mérite en revient aussi aux Néerlandais qui ont bien analysé le jeu des Belges, les Red Lions ont montré beaucoup de fragilité lors du premier acte avec un déchet technique inhabituel. " Je vais vous donner un peu d’inside ", explique l’attaquant Florent Van Aubel. " A la mi-temps, on ne s’est pas du tout énervé. On s’est surtout dit que l’on avait un groupe unique, qui travaille depuis longtemps ensemble, qu’on veut tout gagner ensemble et, qu’avec ce groupe, on peut faire des choses magnifiques. Cela nous a boostés. On se rend de plus en plus compte que ce que l’on vit n’est pas éternel. On sera encore ensemble à l’Euro 2023 et aux JO 2024 mais, ensuite, on ne connait pas notre futur. On avait pas envie que cela se termine ce soir ".